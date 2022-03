La France peut-elle se passer des importations de gaz russe ?

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la petite flamme bleue du gaz semble vaciller plus que d'habitude. Et pour cause, le gaz qui brûle chez nous a traversé des terres et des mers chahutées pour arriver jusque dans votre cuisine. Plus précisément, 40% des gaz consommés en France proviennent de Norvège, 17% de Russie, 9% des Pays-Bas, 9% d'Algérie, et le reste se partage entre plusieurs pays dont le Qatar et les États-Unis. Mais que se passerait-il si nous ne pouvions plus nous approvisionner en Russie à cause de la guerre et des sanctions internationales ? Jusqu'ici, le gaz russe transite dans de gigantesques gazoducs à 40 km/h en provenance de Sibérie, passant sous la mer Baltique ou traversant l'Ukraine. Pour compenser, il faudrait acheter davantage de gaz au Qatar et aux États-Unis et l'acheminer par voie maritime. La France fait déjà venir par bateau plus de la moitié du gaz qu'elle consomme. Le gaz est liquéfié, chargé de gigantesques navires et re-gazéifié dans des terminaux portuaires, comme à Dunkerque, avant d'être injecté dans le réseau de transport souterrain français pour nous alimenter. Alors que doit-on faire pour compenser les importations de gaz russe ? La réponse dans la vidéo associée à ce descriptif. T F1 | Reportage F. Lenglet, C. Chevreton, J. Bervillé.