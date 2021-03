La France peut-elle vacciner davantage ?

Vingt millions de personnes vaccinées d'ici le 15 mai, c'est la promesse du gouvernement. Pour le tenir, l'armée va lui prêter main-forte. Le savoir-faire des militaires mis à contribution dans de grands centres de vaccination. "L'armée peut aider. Elle n'a pas l'expérience de ça en particulier, mais depuis longtemps, les militaires savent vacciner. Ils savent vacciner toutes les troupes qui partent par exemple outre-mer", a déclaré Jean-Jacques Zambrowski, économiste, spécialiste de la santé. Pour accélérer la distribution des vaccins, le gouvernement mise aussi sur le retour en grâce des vaccinodromes. Des centres de grande ampleur comme le stade Vélodrome à Marseille, l'hippodrome de Marcq-en-Barœul, et bientôt le Stade de France à Saint-Denis. Au total, 100 à 200 vaccinodromes pourraient être mobilisés sur l'ensemble du territoire, soit au minimum un par département. Dans les Yvelines, le vélodrome de Saint-Quentin accueille déjà près de 2 000 personnes par jour. "On a commencé par 200 par jour. Après 500, 1 000... Maintenant, on est entre 1 000 et 2 000. Toutes les équipes sont coordonnées, elles savent travailler ensemble", explique Jean-Michel Fourgous, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.