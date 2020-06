La France secrète : à la découverte de "la petite Mongolie auvergnate"

Le massif du Cézallier était à l'origine un volcan apparu il y a huit millions d'années où l'accumulation de coulées de lave a façonné les plateaux. Les paysages peuvent aussi être surprenants comme ce monastère orthodoxe perché à 1 000 mètres d'altitude caché au beau milieu des arbres. À Allanche dans le Cantal, l'ancien buron, où étaient fabriqués et conservés les fromages, est devenu un restaurant traditionnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.