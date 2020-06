La France secrète : à la découverte de la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls

Aucun bateau n'était entré depuis trois mois dans la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, 650 hectares protégés au large du cap de l'Abeille. Deux scientifiques nous ont accompagnés pour nous faire découvrir ce monde transformé depuis le confinement. La mer est particulièrement chargée en nutriments et la visibilité ne dépasse pas les dix mètres sous l'eau. Mérous, saupes... Les poissons sont beaucoup plus nombreux que d'habitude et ils sont même allés au-delà de leur limite, comme s'ils reconquéraient leur territoire. Leurs sons n'ont d'ailleurs jamais été aussi audibles.