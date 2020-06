La France secrète : à la découverte de la station de Tignes dans les Alpes

Depuis plus d'un mois, nous vous proposons de découvrir une France secrète. Ce soir, direction Tignes dans les Alpes. Une station de ski idéale pour vos prochaines vacances d'été. Fermé précipitamment le 15 mars, le domaine se prépare à rouvrir le 20 juin. Nos journalistes ont assisté aux préparatifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.