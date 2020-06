La France secrète : à la découverte de La Treille

Ce mardi soir, "La France secrète" vous emmène dans un quartier de la cité phocéenne, sur les traces de Marcel Pagnol. Oubliez le Vieux Port et la Canebière. Découvrez La Treille, une colline remplie de secrets ressemblant à un village dans la ville. L'auteur de "La Gloire de mon père" en était tombé amoureux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.