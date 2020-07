La France secrète : à la découverte de l'Ardèche à bicyclette

Depuis plus de deux mois, nous vous faisons découvrir une France secrète que vous ne connaissez sans doute pas. Ce soir, enfourchez votre bicyclette ! Nous vous emmenons pour une balade à vélo en Ardèche dans la vallée de l'Eyrieux. 90 km de piste en pleine nature aménagée sur une ancienne ligne de chemin de fer. Ce parcours vient d'être élu plus belle piste cyclable d'Europe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.