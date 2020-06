La France secrète : à la découverte de l’île de Sainte-Lucie

Ce lundi soir, notre équipe vous emmène dans l'Aude, tout près de Narbonne, à la découverte de Sainte-Lucie. C'est une mosaïque de verts et de bleus, de terre et d'eau. Bordée de deux étangs et de la mer Méditerrannée, la presqu'île est incroyablement préservée. Elle abrite une plage sauvage de quatre kilomètres de long, une rareté appréciée des habitués. Tel un joyau à multiples facettes, elle attire chaque année 50 000 visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.