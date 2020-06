La France secrète : à la découverte des Monts de Blond

Depuis un mois, nous vous proposons de découvrir une France secrète. Ce mardi soir, partez à la découverte des Monts de Blond en Haute-Vienne. Cette chaîne de montagnes est connue pour abriter de nombreux menhirs et dolmens. Ces pierres portent des noms évocateurs comme la "pierre à sacrifice". L'ensemble du massif est un site naturel protégé.