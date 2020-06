La France secrète : à la découverte des Monts des Flandres

On l'appelle la "cordillère des Flandres". Pour les habitués des hauts reliefs, ils ne seront que des petites bosses. Mais pour les habitants du plat pays, les Monts des Flandres sont les seuls points culminants du Nord. Dominant les plaines qui changent de couleur au gré des nuages, le Mont Noir, le Mont des Cats, le Mont des Récollets ou celui de Cassel, font le bonheur des amateurs de dénivelés. Visite guidée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.