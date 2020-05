"La France secrète" : à la découverte des villages perchés de la Drôme

Depuis 50 ans, on reconstruit les maisons et on restaure les monuments à La Garde-Adhémar, classé parmi les plus beaux villages de France. Après deux mois de confinement, les travaux vont reprendre dans l'église classée du 12ème siècle. A quelques kilomètres, se dévoile Mirmande où brûle le feu de la création. André Lhote, un peintre cubiste des années 30, est tombé par hasard sur ce magnifique village, abandonné à l'époque. A présent, de nombreux artistes qui s'y trouvent sont impatients de rouvrir leurs ateliers aux publics. Plus au Sud, on trouve Grignan et sa forteresse médiévale devenue palais lumineux à la Renaissance. L'édifice accueille 150 000 visiteurs par an et se prépare aussi pour son déconfinement. Avec ses 400 rosiers, Grignan fait partie des villages botaniques de la Drôme.