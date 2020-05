La France secrète à moins de 100 km de chez vous : le "Colorado niçois"

Depuis deux semaines, nous vous faisons découvrir notre pays tel que vous ne le connaissez pas. Dans notre rubrique France secrète à moins de 100 kilomètres de chez vous, si vous habitez Nice ou Gap, nous vous proposons un voyage haut en couleur. Notre équipe vous emmène dans les gorges de Daluis, également surnommé le "Colorado niçois" à cause de ses ressemblances au Grand Canyon.