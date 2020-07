La France secrète : balade étonnante dans les Alpes Mancelles

Pendant des millions d'années, l'alternance du gel et du dégel a brisé les roches au sommet des crêtes. C'est ce qui a donné naissance au perrier, un versant atypique dans la région. Quand les conditions de température et de vent sont propices, on peut y voir une pratique assez rare dans les Pays de la Loire : le parapente. Un peu isolées, les Alpes Mancelles à l'extrémité du massif armoricain sont un territoire de surprise et d'évasion.