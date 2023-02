La France, si belle en hiver

Le silence est si rare ! On peine à connaître les Gorges de l'Ardèche, ou le Mont-Saint-Michel, des trésors sublimés par le frimas, la lumière d'hiver. Il n'y a personne à l'horizon, seulement un photographe breton. Comme un mirage, l'hiver offre des paysages irréels. Les sommets enneigés du Mercantour se détachent au-dessus du Cap d'Antibes. Les yachts ont déserté les criques pour des mers plus chaudes. Il a fait huit degrés ce matin-là. Seuls les enfants du pays ont le courage de se jeter à l'eau. Trois cents kilomètres de rivières plus à l'ouest, les Gorges de l'Ardèche. Sous les parois du grand canyon, hautes de 300 mètres, on a rencontré un seul homme, Quentin Bonnetain, kayakiste. C’est si différent des étés, où se bousculent 5 000 canoës par jour, sous le pont d'Arc. L'arche naturelle la plus photographiée de la planète. Une région en sommeil, des villages endormis comme Balazuc, cité médiévale fantôme. Il n'y a ni touriste, ni résident. Et pourtant, il y a du bruit. Un forgeron à qui profite le froid. Découvrir le port de Bonifacio en février, c'est l'occasion de rencontrer les artisans. Il faut reconnaître que visiter Bonifacio, ou le Cap Ferret, seul ou avec sa moitié, hiver ou pas, fait rêver ! TF1 | Reportage D. De Araujo