La France submergée par les emballages

Le même constat se répète jour après jour. Quand Josée déballe son panier de courses, les emballages deviennent vite encombrants et pèsent de plus en plus lourd dans sa poubelle. D’après la Commission européenne, le vieux n’a jamais autant produit autant de déchets d’emballage, 188,7 kilos par habitant en 2021, la plus forte augmentation depuis dix ans. Les Croates font figure de bons élèves, les Irlandais, de cancres. Quant à nous, avec 200 kilos par habitant, nous obtenons la mention “peut mieux faire”. Alors, pourquoi le volume de déchets d'emballage ne cesse d’augmenter ? Pourtant, depuis trois ans, la loi anti-gaspillage oblige les industriels à réduire leurs emballages, à les recycler et à les réemployer. C'est le décret 3 R. Mais il est contourné par de nombreuses entreprises qui continuent de polluer et payent des amendes. Et pourtant, les enjeux sont immenses, 40% des plastiques utilisés en Europe le sont pour des emballages, aussitôt achetés, aussitôt rejetés. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, T. Valtat