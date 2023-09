La France victorieuse des Blacks : les héros d'un soir

Ils sont sans doute plus petits que les All Blacks, mais des jeunes rugbymen ont largement autant de vitalité. Cet après-midi du 9 septembre, dans un club des Hauts-de-Seine, entraînement avec des joueurs du XV de France. Des champions populaires, comme leur collègue de l'équipe de France de football, venus les féliciter dans le vestiaire hier soir avec admiration. Au point pour certains de revivre le match avec passion. La France vibre pour les Bleus et le personnel de leur hôtel les accueils en pleine nuit au son de "Freed from desire", comme l'équipe de France de Football au Qatar. Si certains rugbymen sont déjà des vedettes, c'est toute l'équipe qui brille à la fois par son talent et par son humilité, comme Damian Penaud, auteur d'un 30e essai en Bleus hier soir, sans pour autant s'en vanter. Melvyn Jaminet, lui, il n'avait jamais joué en Coupe du Monde, jamais inscrit d'essai en Bleus. Il marque quelques instants seulement après son entrée sur le terrain face à la Nouvelle-Zélande qui blousait. Penaud, Jaminet, deux visages parmi tout un groupe auteur d'un exploit. Jamais la Nouvelle-Zélande n'a perdu au premier tour de la Coupe du monde, contre qui que ce soit. TF1 | Reportage S. Millanvoye, M. Dupont, D. Piereschi