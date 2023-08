La frite : belge ou française ?

À la recherche d'indice, une équipe de TF1 les a observées sous toutes les coutures. Même couleur, même forme et même saveur, pas le moindre détail pour distinguer la frite belge de la française, et de mettre fin un conflit qui dure trop longtemps. Quelle nation l'a inventé ? Dans l'impasse, il n'y a plus qu'une solution. Vous posez la question d'abord en Belgique. "On m'a toujours dit, la frite est belge", "on n'a jamais trouvé une frite comme ça en France", répondent les Belges. Traversons la frontière pour savoir ce qu'en pensent nos compatriotes. "Normalement, ça doit être Belgique. La Belgique, ce qu'on dit", "je suppose la Belgique", disent-ils. Il faudrait s'avouer vaincu. Et ce n'est pas à Ben, propriétaire de la meilleure friterie belge qui nous dira le contraire. Et croyez nous, en matière de frite, il s'y connaît. On peut même dire qu'il a ça dans la peau. "Je pense qu'elle est née dans le bassin de la Meuse. Malheureusement la Meuse, elle fait beaucoup de kilomètres aussi bien en France qu'en Belgique", avance-t-il. Peu convaincue par cette histoire, notre équipe a fait appel à Pierre Leclercq, historien de l'alimentation. Ce spécialiste en est persuadé, la frite est née en plein Paris. Petit détail, il est Belge. "Tout s'est passé aux alentours du Pont Neuf. C'est là qu'on trouve véritablement les premières traces chez les vendeuses de friteuses. Elles vendaient des beignets essentiellement. Et on sait qu'une des premières recettes de pommes de terre frite était de pomme de terre en beignet", explique-t-il. Préférant cette explication, pour nous, le débat est clos. Oui, la frite est française. Notre honneur est sauf. TF1 | Reportage C. Diwo, V. Lamhaut, Z. Ajili, J. Maviert