La Grande-Bretagne impose une quatorzaine aux voyageurs étrangers

À compter de ce lundi 8 juin, tous les voyageurs qui souhaiteraient se rendre au Royaume-Uni par la terre, la mer ou les airs seront systématiquement isolés et confinés pendant deux semaines avec interdiction de sortir. Les autorités veilleront à ce que les visiteurs respectent bien les règles. La police fera des contrôles aléatoires. Le non-respect de cette mesure pourrait être puni d'un peu plus de 1 000 euros d'amende, voire l'expulsion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.