La Grande-Bretagne pourrait-elle commencer les campagnes de vaccination dans huit jour

Le Premier ministre anglais devrait détailler ce lundi soir la stratégie anglaise en terme de vaccin. Mais d'après les informations du Daily Mail, qui a eu connaissance d'un document du NHS, la Sécurité sociale britannique, l'Angleterre se prépare à commencer les campagnes de vaccination dès le 1er décembre si les autorités britanniques approuvent les vaccins. Les personnes les plus à risques comme les personnes âgées seront les prioritaires, et puis les personnels de santé. Alors, ce plan détaille que les autorités britanniques vont mobiliser des stades, des universités, des écoles pour une campagne de vaccination massive. L'Angleterre s'appuiera sur trois vaccins. Elle a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer, 5 millions de doses de celui de Moderna et 100 millions de doses du vaccin développé par l'entreprise AstraZeneca et l'université d'Oxford. Ce dernier est un vaccin un petit peu moins efficace, mais beaucoup moins cher et facile à stocker. Avec toutes ces doses de vaccin, sachant qu'il en faut deux par personne, la Grande-Bretagne pourrait être en capacité de vacciner toute sa population.