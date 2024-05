La grande croix de Notre-Dame retrouve sa place

Dans l'après-midi de ce vendredi 24 mai, à Notre-Dame, tous les regards étaient tournés vers le ciel. Au bout de l'élingue de la grue, deux tonnes, treize mètres de hauteur, la croix de l'abside revient prendre sa place à l'arrière de la cathédrale. Cette croix, dessinée et installée par l'architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle, on l'avait vue résister aux flammes pendant près d'une heure le 15 avril 2019. Et puis quand toute la charpente du chœur s'est consumée, elle est tombée. Le lendemain de l'incendie, on l'a retrouvée sur le mur du monument blessé, tellement abîmée que l'on pensait devoir la refaire à neuf. Mais sur le chemin de la reconstruction, Notre-Dame réserve des surprises et l'histoire de la croix nous mène à Saint-Aubin-des-Bois, dans le Bocage normand, parmi les pommiers en fleurs pour mettre en lumière un savoir-faire devenu rare, un métier qui nous relie aux bâtisseurs de cathédrales. Dans la forge, la température avoisine les 1 100 °C. Alexandre Gury, ferronnier, s'est lancé dans une opération de sauvetage, d'abord redresser toutes les ferrures qui servaient de support à la croix. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat