La grande distribution, la restauration collective et le gaspillage alimentaire : le vrai du faux

Depuis 2016, les grandes surfaces ont l'obligation de proposer leurs invendus alimentaires encore consommables aux associations. Alors, ont-elles l'interdiction de détruire ces invendus ? Cela signifie-t-il qu'aucun commerce n'a le droit de jeter des denrées alimentaires ? Et qu'en est-il de la restauration collective ? Est-elle contrainte de moins gaspiller ?