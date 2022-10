La grève peut-elle s'étendre ?

Combien seront-ils à pouvoir circuler mardi ? À quel point les gares seront-elles bondées de voyageurs sans solution pour se déplacer ? La SNCF donnera une première tendance dimanche. La grève dans les transports devrait être massive à la veille des vacances de la Toussaint. À l'origine de cet appel, il y a la CGT et SUD-Rail qui représentent deux tiers des conducteurs de trains. "Le 18 octobre, l'ensemble des transports ferroviaires seront touchés et on réunira les salariés en assemblée générale pour savoir si on continue la grève le 19", indique Eric Meyer, secrétaire fédéral SUD-Rail - SNCF. Débrayage attendu également à la RATP et dans la fonction publique. CGT, FO, et Solidaires appellent à une journée de grève et de manifestation dans tous les secteurs mardi. La CFDT, elle, n'y participera pas. La colère gronde déjà dans la plus grande centrale nucléaire de France à Gravelines (Nord). Les grévistes vont stopper les opérations de maintenance sur le réacteur numéro 4 pour obtenir une augmentation de salaire. Mobilisation également dans quatre autres centrales, celles de Cattenom, Bugey, Cruas et Tricastin. Le fonctionnement est perturbé pour huit réacteurs. Cela tombe mal car le parc nucléaire français était déjà en sous-régime. Si le conflit dure, il est difficile d'imaginer un hiver sans coupure de courant partielle dans certaines entreprises, faute d'électricité disponible. TF1 | Reportage T. Jarrion, Z. Ajili, B. Agirbas