La grotte de Lascaux en réalité virtuelle : visite en avant-première

La galerie des Moulages de la Cité de l'architecture et du patrimoine qui conserve les reproductions en plâtre de chef-d'oeuvre de sculpture du Moyen Âge vient d'ajouter à ses collections une nouvelle forme de copie dans une salle vide et sombre comme une grotte. Ordinateur dans le dos, casque sur les yeux, pour entrer dans une autre réalité. Avec la conservatrice de Lascaux, Muriel Mauriac, nous commençons un voyage au cœur de ce que l'on pourrait appeler la jumelle virtuelle de Lascaux. Dans la salle, un système de capteur et de caméra permet de suivre nos déplacements pour aller au contact des peintures vieilles de 20 000 ans. Il s'agit d'une façon de découvrir ou de redécouvrir Lascaux. L'un des intérêts de cette copie virtuelle est de pouvoir traverser la paroi comme un passe-muraille. Se retrouver à l'extérieur et observer la grotte en plan de coupe. La visite que l'on peut faire en groupe donne accès à un des lieux les plus secrets, où les équipes de la conservation ne vont presque jamais, au fond d'un puits. La suite dans le reportage ci-dessus.