La Guadeloupe débute son confinement

Guadeloupéens et touristes ont surtout choisi la plage pour leurs dernières heures avant le confinement. Ils veulent profiter du soleil, mais aussi d'une eau à 28°C. Sur la plage du Gosier, le confinement déçoit énormément. Les restaurants devront désormais fermer à partir de 20 heures. Les pique-niques, la bronzette seront interdits sur les plages. Les gens pourront seulement faire des promenades ou se baigner. La population est agacée par toutes ces mesures, mais elles sont totalement assumées par les autorités sanitaires en raison de l'évolution de la crise épidémique sur l'île. Le nombre de cas a été multiplié par dix en seulement trois semaines et le taux de vaccination y est de 16%. C'est l'un des plus faibles taux de France.