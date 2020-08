La jungle des prix des locations de voiture : les conseils pour choisir

Entre particuliers, dans les grandes agences classiques, en libre-service... Il y a de plus en plus des possibilités aujourd'hui si vous souhaitez louer une voiture. Cet été, les prix font le grand écart. Pour une semaine, louer une voiture familiale peut vous revenir à 300, 600, 800 voir même plus de 1000 euros. Alors, comment expliquer cette différence ? L'une de nos équipes vous dévoile quelques pistes pour vous aider à faire le bon choix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.