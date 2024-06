La jungle des valises : un marché en plein essor

À l'approche des vacances, vous êtes nombreux à investir dans de nouveaux bagages. Une cliente pour la destination de Budapest a trouvé une valise toute neuve à moins de 60 euros. La bagagerie Rayon d'Or n'a jamais eu autant de références. Ces dernières années, les ventes ont progressé de 20%. Plus de 50 valises sont vendues chaque jour à tous les prix et toutes les tailles. Ce succès des ventes de bagages s'explique par le retour du tourisme après le covid, mais surtout par le casse-tête des valises cabine. Les modèles standards sont finis, car chaque compagnie aérienne impose ses dimensions et ses normes. Cela incite les clients à acheter toujours plus de bagages. Ce n'est pas simple de s'y retrouver. La bagagerie Rayon d'Or a mis en place un répertoire à actualiser chaque année. Pour voyager plus sereinement, le vendeur nous conseille de prendre un bagage léger et souple. Pour aider à trouver la taille parfaite à petit prix, sur les réseaux sociaux, les utilisateurs partagent leur bon plan. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Dewaegeneire, H. Lévêque