La langue française s'appauvrit-elle ?

Chaque année, ils font une entrée fracassante dans nos dictionnaires. Ils vous permettent du faire du brainstorming, de liker une story sur les réseaux sociaux, ou encore de tchatter sur un logiciel en open access. Qu'ils vous hérissent le poil ou que vous les adoriez, ces mots font évoluer la langue française. Est-ce une chance ou un danger ? Nous avons pris rendez-vous avec Jean Pruvost. C'est un peu le pape des dictionnaires. Il en a plus de 2 000 à son domicile. Pour lui, ces mots venus de l'étranger ont toujours existé. Ils sont juste moins bien intégrés. Les mots voyagent depuis longtemps, mais ils le font de plus en plus vite. Et c'est ça qui inquiète l'Académie française. "Ces mots polluent très gravement la langue française. Ils vont amener dans trente ans si on y prend garde sa destruction. Ça deviendra une langue morte", nous alarme Jean-Marie Rouart, romancier, membre de l'Académie française. Un discours que ne partage pas la linguiste Julie Neveux. Pour elle, le français est une langue bien vivante qui s'enrichit.