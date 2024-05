Liste des Bleus pour l'Euro : l'annonce et les explications de Didier Deschamps

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi soir sur notre plateau la liste des joueurs sélectionnés pour l'Euro-2024 de football, qui débute le 14 juin en Allemagne. Il pouvait en retenir 26, ce sera 25. Alphonse Aréola, Mike Maignan et Brice Samba seront les gardiens de but. Jonathan Clauss, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, William Saliba et Dayot Upamecano seront les défenseurs. Au milieu du terrain : Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Antoine Griezmann, N’golo Kanté, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Warren Zaïre-Emery. En attaque : Bradley Barcola, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Revivez cette annonce et écoutez les explications du sélectionneur dans notre vidéo.