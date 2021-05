La location de longue durée, une bonne affaire ?

Vous en avez sans doute déjà entendu parlé pour les voitures : louer au lieu d'acheter. Aujourd'hui, ce mode de financement s'étend de plus en plus de produits : vélos, aspirateurs, smartphones... Dans le cadre d'une location longue durée, vous ne pouvez généralement pas interrompre le contrat avant la fin. Il faut donc bien calculer pour savoir s'il s'agit d'un bon plan ou non. Dans cette grande enseigne, 80% des locations concernent les téléphones portables. Sur un an ou sur deux ans, ça va être moins cher en location. Mais sur une durée de trois ans, louer revient plus cher que le prix du neuf. Selon les enseignes et les produits, la location longue durée peut être un très mauvais plan selon cette association de consommateurs. La Cour des comptes estime que les contrats de location longue durée doivent être plus encadrés pour que les consommateurs soient mieux informés avant de signer ou de cliquer.