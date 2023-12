La Loire en vigilance orange : alerte neige à Saint-Etienne

Dans la région de Saint-Étienne, les saleuses de déneigement sont déjà sorties deux fois ce vendredi soir. Ces camions de salage sont en action pour afin de faire fondre le verglas formé ou la neige accumulée. Sur certaines routes, il y a jusqu'à cinq centimètres de neige, après plusieurs heures de pluie. Ce que l'on craint le plus dans la région, c'est le verglas. Il pourrait perturber la circulation routière et provoquer des accidents. Les consignes des autorités sont claires. Il faut rester chez soi et éviter les déplacements pour réduire les risques. Et pour la suite, il va encore neiger toute la nuit dans la Loire. Il y a jusqu'à dix centimètres de neige qui sont attendus. Il devrait encore neiger samedi matin. Et ça devrait recouvrir une bonne partie du département. TF1 | Duplex D. Mourgues