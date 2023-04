NOTRE PLANÈTE - La loutre d'Europe refait surface en France

Très discrète, la loutre d'Europe recolonise petit à petit les cours d’eau français. Maxime Belaud est naturaliste, il prospecte au bord des rivières, à la recherche du moindre indice de sa présence. Pour récolter plus d’informations, il installe des pièges photo, un moyen plus efficace pour capturer quelques images de cet animal furtif, qui ne se déplace que la nuit. Les loutres ont failli ne plus nager dans nos cours d’eau. Elles ont été chassées pendant des décennies, persécutées par les pêcheurs car considérées comme des voleuses de poisson. Cet animal est aussi convoité pour sa fourrure. Au début du XXème siècle, le mammifère est au bord de l’extinction, il a fallu attendre 1981 pour que l’espèce soit enfin protégée. Depuis, tout est fait pour lui permettre de reconquérir du terrain, grâce notamment à l'opération Havre de Paix. Aujourd’hui, bien implanté dans le sud-ouest du pays, le mammifère a recolonisé toute la façade ouest, et depuis peu la Normandie. Son retour reste pourtant très fragile. Le dérèglement climatique est aussi une menace qui pèse sur la loutre. L’animal n’est pas complètement tiré d'affaire, mais il est un symbole et montre que les efforts et les politiques de préservation portent leurs fruits. TF1 | Reportage A. Barth, M. Gatineau, F. Le Goïc