"La lucarne d’Évry" : le défi foot s’exporte dans l’Hexagone

La règle est aussi simple que le défi est compliqué. Envoyer un ballon dans une petite fenêtre, la lucarne. Cet après-midi-là à Aix-en-Provence, ils sont des dizaines à tenter leur chance. Tous ne sont pas des mordus de foot, mais tous avaient entendu parler du challenge. Comment le décor que vous verrez dans la vidéo ci-dessus peut-il attirer les foules partout en France ? Il y a deux ans, dans un quartier d'Évry-Courcouronnes, en région parisienne, des amis s'amusent à viser une petite fenêtre qui donne sur un local poubelle. L'un d'eux avait réussi du premier coup, la vidéo devient virale. La lucarne attire alors des milliers de curieux et quelques célébrités, l'ancienne star du PSG Nenê, l'acteur Ahmed Sylla, ou même le maire de la ville de Poissy C'est de cet engouement qu'est né l'idée d'une tournée. "On a reçu tout le monde ici, les gens du sud, du nord. On va aller vers eux maintenant, c'est à nous d'aller vers eux", nous a fait savoir Souli, membre de l'association "Lucarne d’Évry". Ils sont sept à organiser le projet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Sitbon, J.M. Bagayoko, H. Massiot