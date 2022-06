La Matheysine, le joyau méconnu des Alpes

Pendant trois siècles, on y a puisé l'ocre, l'un des anthracites les plus purs au monde. La Matheysine, vaste plateau aux confins de l'Isère et des Hautes-Alpes, n'extrait plus les trésors de ses entrailles, mais dévoile d'autres pépites. Des lacs au reflet émeraude, des phares de calcaire et des pierres aux pouvoirs magiques. La brise constante sur le lac de Monteynard en a fait la Mecque des sports de voiles. Le dernier né est le windfoil, une voile montée sur un aileron de requin. Avant de tenir debout et prendre l'air, compter quelques jours, pour ensuite viser des pointes à 55 km/h. Ça plane aussi pour les as de la voltige, poussés par le vent et les rêves de gosse. Ils font voler leur avion de chasse à modèle réduit. "J'ai toujours voulu ça. Mes parents n'ont pas eu assez d'argent pour me permettre de le faire. Mais dès que j'ai pu, je l'ai fait. Le décor ici est fantastique", confie Claude Larrey, membre du club d'aéromodélisme de la Mure. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize