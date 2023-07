La Méditerranée encerclée par les flammes

Dans le Sud du Portugal, des habitants sont venus prêter main-forte aux pompiers à l'aide de tuyaux d'arrosage et de seaux d'eau. Mais face au mur de flamme, ils n'ont d'autre choix que de reculer. La priorité est de mettre à l'abri les plus vulnérables. Au total, plus de 70 habitants ont été évacués. En Croatie, le feu se propage à toute vitesse à cause des vents forts. Les 130 pompiers étaient en train de le maîtriser. Ils tentent d'éteindre toutes les reprises, alors que les flammes se dirigent vers Dubrovnik. En Turquie, c'est dans les airs que le combat se joue. La difficulté, c'est l'ampleur des incendies, 180 hectares brûlent au même moment. Les appareils se ravitaillent à un intervalle très régulier. La mission est parfois périlleuse. En Italie, les fumées sont visibles depuis le ciel. Grâce à une caméra thermique embarquée, les pompiers réalisent à quel point les foyers sont nombreux et parfois très difficiles d'accès. En Algérie, paysage lunaire avec des hectares brûlés. Les habitants dépités constatent les dégâts. Selon les autorités du pays, les feux sont entièrement maîtrisés. Partout, autour de la Méditerranée, les pompiers espèrent un peu de répit dans les prochains jours. Les températures et le vent devraient finir par baisser. TF1 | Reportage T. Wartanian, E. Assalit, C. Ingold