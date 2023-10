La meilleure frite : la France déjà championne du monde !

Ils ont une heure et dix minutes, pas une seconde de plus pour tenter de devenir champions du monde de la frite. C'est une lutte acharnée entre restaurateurs, professionnels ou amateurs du monde entier, face à une foule de supporters motivés. Dans cette compétition, aux couleurs du Nord, le seul ingrédient est la pomme de terre et il faut bien la choisir. Jean-Paul Dambrine, créateur des baraques à frites “Friteries Sensas”, recommande la Bintje, car elle tient bien la graisse et la cuisson. Ce sont une et deux, jusqu'à trois cuissons pour un aspect doré et chaque candidat espère se distinguer. Sur la Grand-Place d'Arras, entre deux épreuves, les visiteurs s'agglutinent devant les légendaires baraques à frites, installées pour l'occasion. La barquette est à quatre euros. Des frites savoureuses, c'est aux jurys d'en décider. Et c'est Aurèle Mestré, un Lillois, qui remporte le trophée. Sa friterie a ouvert il y a tout juste un an. Désormais, c'est officiel, la meilleure frite au monde n'est pas belge, mais bien française. TF1 | Reportage M. Debut, T. Joire