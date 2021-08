La Mer de glace, le plus grand glacier de France, menacé de disparition

C'est une mer de cailloux et de rochers, presque un mur du vide. Plus grand glacier des Alpes françaises, la Mer de glace a perdu 146 m d'épaisseur depuis 1986, soit environ 5m par an. Grâce à des boîtiers photos, Luc Moreau surveille le site en permanence. "En un an, on voit extrêmement bien que toutes les roches, qui étaient sous le glacier, apparaissent avec la fonte", a déclaré le glaciologue. L'accélération de la fonte de la Mer de glace est un effet direct du réchauffement climatique. Dans les Alpes, ce dernier est deux à trois fois plus rapides que sur le reste de la planète. Luc Moreau explique ce phénomène par le fait que le glacier se recouvre de plus en plus de sables, de graviers et de blocs. Ce qui entraîne une hausse de l'énergie solaire absorbée par la Mer de glace et l'accélération de sa fonte. Pour essayer de ralentir la fonte, Benjamin Claret et ses équipes installent de grandes toiles. Ces dernières apparaissent comme des pansements sur la montagne de glaces. "Ces bâches permettent de réduire la fonte d'environ 75%. Donc, c'est une vraie protection pour le glacier", a précisé le directeur de la grotte de glace de Chamonix. Mais il est impossible de les étendre à toute la Mer de glace. Le coût serait trop cher. Les conséquences du réchauffement climatique semblent inéluctables. D'ici la fin du siècle et dans le pire scénario, les scientifiques prévoient la fonte de 95% du volume des glaciers alpins.