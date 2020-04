La métamorphose des grandes surfaces pour protéger clients et salariés du covid-19

À l'entrée d'un supermarché en région parisienne, le lavage de mains au gel hydroalcoolique est obligatoire. Aucune exception n'est tolérée. Depuis quelques jours, la direction renforce les mesures d'hygiène. En caisse, en plus de la vitre installée en façade, une nouvelle sur le côté vient d'être mise en place pour mieux protéger le personnel. Dans une autre enseigne, une caisse sur deux est ouverte. Les distances de sécurité sont ainsi respectées.