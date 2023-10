La mise au point de François Lenglet sur la renégociation entre les industriels et la grande distribution

Selon lui, sur le papier, l'idée est bonne, mais dans la réalité, nous pourrions tomber de haut, parce que les multinationales de la grande consommation arrivent face au distributeur, avec de nouvelles augmentations pour leurs produits, de 5 à 10%, dans l'alimentation ou dans les produits d'entretien. Les augmentations ne sont pas toutes justifiées par les hausses des coûts. Les prix de l'énergie, du transport, de l'emballage et de certaines matières premiers ont même chuté. Dans un environnement incertain, les grandes entreprises veulent préserver leur marge. Des marges qui ont pourtant atteint un niveau-record. Une multinationale comme Mondelez, a doublé ses profits au premier semestre, pour un chiffre d'affaires qui n'a progressé que de 17%. Chez Coca-Cola, les bénéfices ont bondi de 34% au second trimestre. Chez P&G, le géant de la lessive, 20% du chiffre d'affaires ont été reversé aux actionnaires cette année. "Plutôt les profits que le volume", voilà la nouvelle doctrine des grandes entreprises. Cela vaut aussi pour l'automobile ou même pour la production de pétrole, où l'on préfère vendre plus cher que vendre davantage.