La mise au point de François Lenglet sur l'évolution des émissions mondiales de CO2

La croissance mondiale économique a été de 3% en 2023, et pourtant, les émissions de carbone n'ont progressé que de 1%. "C'est encore trop pour limiter le réchauffement, mais on a au moins réussi à ralentir l'augmentation de carbone", lance François Lenglet. Cette amélioration, elle doit d'abord aux pays développés. Depuis 1980, les émissions ont chuté de 35% en Europe. Une amélioration qui n'est pas intégralement vertueuse, parce que sur la période, l'Europe a délocalisé ses usines, exportant ainsi sa pollution en Asie, alors qu'elle consomme bien les produits fabriqués là-bas. Baisse également aux États-Unis de 15% par rapport à l'année 2000, grâce à la diminution du charbon. La Chine, elle, commence à se stabiliser, plus 4% seulement en 2023, contre 10% par an auparavant. Elle va même à réduire ses émissions à partir de 2024. Quant au reste du monde, l'Inde par exemple, en plein développement, ils continuent à voir ses émissions augmenter. "Nous progressons quand même", résume notre économiste. Et ce sont les pays avancés et ceux qui ont effectué leur rattrapage économique qui parviennent à polluer moins. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | François Lenglet