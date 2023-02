La mobilisation peut-elle faire reculer le gouvernement ?

"Il y a une mobilisation très importante, et moi, j’ai un profond respect pour les Français qui se mobilisent. Je vois deux messages dans la mobilisation, il y a un message d’inquiétude effectivement, c’est une réforme qui demande un effort, travailler progressivement d’ici 2030. Et puis un message d’attachement à notre système de retraite. Or, si on ne fait rien, on aura un gros problème pour payer les pensions de retraites dans les années à venir” a expliqué monsieur le Ministre. Gabriel Attal a poursuivi qu’il y aura jusqu’à 20 millions de retraités dont il faudra payer la pension chaque mois. Que s'ils se mobilisent, c’est pour les Français de classe moyenne. Les plus riches etles plus aisés peuvent se dire que si on devait baisser les pensions, ça serait un problème accessoire pour eux, ils ont accumulé du patrimoine. “Les Français de la classe moyenne qui se lèvent le matin pour aller travailler, leur patrimoine, c’est les pensions qu’ils pourront bénéficier une fois à la retraite. C’est pour eux qu’on agit, pour ne pas avoir à baisser ces pensions”, a martelé le ministre des Comptes publics.