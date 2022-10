La montagne aux couleurs de l'été indien

Par ses lumières, par ses couleurs, l'automne offre un peu de réconfort en attendant d'affronter l'hiver. En montagne, avant d'hiberner sous la neige, la nature offre un spectacle de chaque instant. Le lac de Serre-Ponçon se réveille d'une brume matinale. Notre balade commence sur l'eau avec Camille Lesec et Damien Puig du Puig Nautisme de Chorges (Hautes-Alpes). C'est en 1959 qu'est né ce qui était à l'époque le plus grand lac artificiel d'Europe. Le calme qui règne autour de ce lac a toujours fait le bonheur des animaux. Maxime Holst, soigneur au Parc animalier de Serre-Ponçon le perçoit tous les jours, avec les rapaces notamment. Nous avons ensuite pris notre envol en montgolfière. Comme un clin d'œil à l'histoire, la chaleur et le feu nous portent pour survoler une terre qui était brûlante il y a 10 000 ans : celle des volcans d'Auvergne. Nous nous sommes rendus aussi dans le Vercors en foulant ce ruban d'asphalte de 4 km creusé dans la roche au XIXe siècle qui est devenu un site touristique. Après, dans les Hautes-Alpes, nous nous autorisons un bain de mélèze à Briançon, une essence douce, très apaisante et énergisante. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, P. Lefrançois, Y. Hovine