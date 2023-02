La montagne sauvage

Plus que quelques mètres à gravir, avant le grand frisson. Ce skieur dévale les pentes des volcans d'Auvergne dans une poudreuse de 1.5 mètre. Exceptionnel dans ce massif du Sancy à seulement 1 250 mètres d'altitude. Ski de randonnée aux pieds, notre guide profite du spectacle. Notre balade prend des airs de traversée du Grand Nord. Direction, la cascade du Guéry, pas loin d'être figée dans la glace. Quittons les sommets enneigés des volcans d’Auvergne, pour tenter l’aventure dans le Vercors, embarqué par les chiens de traîneau. Sébastien organise des treks de deux jours. 80 kilomètres à parcourir en apprenant à conduire un attelage. À mi-parcours, une halte au milieu des bois. Ils passent la nuit dans cette cabane avec juste un poêle pour se réchauffer et s'éclairer. Pendant ce temps-là, les chiens vont passer la nuit dehors. Léa, la compagne de notre musher, sait prendre soin de cette race, parée pour le grand froid. Des sous-poils, qui une fois tissés deviennent de la laine, et enfin des moufles capables de résister à toutes températures. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Auberger, J. Dejode