La mort de Magali Blandin aurait-elle pu être évitée ?

Magalie Blandin avait déjà accusé son mari, Jérôme Gaillard, de l'avoir fait tomber alors qu'elle était assise sur un banc. Ce dernier a été placé en garde à vue, mais la plainte n'ira finalement pas plus loin. Le procureur assume totalement sa décision de l'époque. Le magistrat estime que les coups venaient des deux côtés du couple. Magalie Blandin et ses enfants l'avaient d'ailleurs eux-mêmes reconnu. D'après le parquet, la réponse adaptée à cette violence était surtout un accompagnement psychologique. Les proches de Magalie Blandin jurent aujourd'hui ne pas en vouloir à la justice, car pour leur avocat, l'assassinat de cette femme n'est en aucun cas une banale affaire de violence conjugale. En effet, Me William Pineau, estime que ce serait faire une forme de cadeau à Jérôme Gaillard. L'avocat parle plutôt d'une "mise à mort savamment orchestrée". Ceci dit, de nombreux enquêteurs estiment aujourd'hui qu'ouvrir une enquête à l'époque n'aurait sans doute rien changé à l'issue dramatique de cette affaire.