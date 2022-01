La mort d'Igor Bogdanoff, 6 jours après son frère Grichka

Indissociables dans la vie, comme à l'écran. Igor Bogdanoff et Grichka ont été hospitalisés depuis la mi-décembre. Atteints du Covid-19, ils refusaient la vaccination. D'après un proche, les jumeaux estimaient qu'ils étaient en bonne santé et capables de résister au virus. Un paradoxe pour ceux qui ont vulgarisé pendant des années les découvertes scientifiques dans l'émission Temps X sur TF1. Leurs ouvrages scientifiques ont suscité de nombreuses controverses. Les deux frères rejoignent les étoiles à six jours d'intervalles. T F1 | Reportage N. Pellerin, G. Dangeli