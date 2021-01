La neige tombe en abondance dans le Nord-Est de l'Hexagone

Dix centimètres de neige sont tombés ce jeudi dans le Nord. Ce soir, les flocons continuent de tomber, comme à Jeumont. La circulation reste fluide, mais la vigilance orange est maintenue. Bien plus au Sud, à Nancy, sous quelques centimètres de poudreuse, la place Stanislas semble figée. La traîne de cette robe blanche s'est étendue jusqu'à Arry, dans les coins les plus reculés de la Moselle. Dans ce village de cinq cents habitants, c'est Philippe Varnier, le maire, qui est au volant de la déneigeuse, armé de courage et d'humour. Ce dernier rappelle qu'il faut être prudent. En effet, en parcourant ce paysage monochrome pour rejoindre les Ardennes, notre équipe a vu un poids lourd en travers de la route. La neige n'a pas cessé de tomber depuis ce jeudi matin. Dans la commune de La Chappelle, à la frontière belge, il y a ceux qui préfèrent ne prendre aucun risque et évitent de sortir pour ne pas tomber. Il y a aussi ceux qui s'activent pour éviter un tel accident. Vendredi, les Ardennes, le Haut-Rhin et les Vosges suspendent à leur tour les transports scolaires. Plusieurs routes de la région seront également interdites aux poids lourds.