La nicotine est-elle efficace contre le Covid-19 ?

Le phénomène était jusqu'alors passé inaperçu. Parmi les malades du coronavirus, il y avait très peu de fumeurs. Des chercheurs de la Pitié-Salpêtrière ont étudié plusieurs centaines de cas de patients avec des formes plus ou moins sévères de la maladie. Et le constat est éloquent, seuls 5% sont des fumeurs réguliers, cinq fois moins qu'attendus. Y aurait-il une substance protectrice dans le tabac ?