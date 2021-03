La Nièvre confinée : une catastrophe pour les commerces des petites villes

Ils s’y attendaient. Les habitants de la Nièvre se préparaient à être reconfinés. Un confinement expliqué par la hausse des contaminations et le manque de place à l’hôpital dans ce département rural. À la Charité-sur-Loire, 5 000 habitants, la moitié des commerces vont baisser le rideau. Une décision qui surprend. Patricia Cousseau, gérante du magasin “La Cordeline", s’exprime : “C’est catastrophique parce que, moi, j’ai ma collection de printemps qui vient de rentrer. elle est là depuis un mois. Les beaux jours arrivent. Nous, on estime qu’on n’a pas plus de risque puisqu’on a plutôt même moins de risque dans nos boutiques, dans nos petites boutiques en toute moralité”. Raphaëlle Bagnolati, gérante de “La Quincaillerie”, estime que son magasin de jouets pourrait rester ouvert. “Je pense qu’il est essentiel de garder une activité pour les enfants de continuer dans cette ambiance morose. On est dits non-essentiels, mais moi, dans ma tête, je ne le suis pas”. Autre inquiétude, le tourisme qui est vital dans cette région. “Nous sommes une ville dont l’attractivité dépend notamment beaucoup de la présence de nombreuses personnes. Effectivement, la crainte, c’est que ces gens-là ne viennent pas sur cette période à venir”, explique Henri Vales, maire DVG de la Charité-sur-Loire. Une crainte partagée par Thierry Calvo-Fernandez, gérant de la boutique “Berger” à Nevers. Il a déjà perdu 20% de son chiffre d’affaires cette année 2021. “On a loupé une partie de l’automne, donc maintenant au printemps, c’est là que le chiffre se fait automatiquement. C’est très important pour continuer à alimenter la trésorerie”, affirme-t-il. Selon les soignants, cette décision était nécessaire. Les services de réanimation sont presque tous saturés dans la Nièvre.