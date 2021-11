La nouvelle carte Avantage de la SNCF, une bonne affaire ?

Un carton plein pour la SNCF. Depuis le mois de juin, près de 1,4 million de nouveaux abonnés depuis le mois de juin à la nouvelle carte de réduction Avantage qui s'adresse à tous, quel que soit l'âge. "Alors pour vous dire la vérité, je trouve que ce n’est pas un mauvais plan, mais ça dépend à quel moment vous partez. Je cherche énormément les bons plans pour prendre des trains pour bien sûr bénéficié de ces avantages", lâche un homme. "Sans la carte jeune, sans avoir mis, j'ai été sur 95 euros et là, j'étais à 92 avec la carte jeune, donc j'ai gagné que 3 euros pour le billet retour ", dit une femme. La carte garantit des prix planchers à 39, 59 et 79 euros, mais à certaines conditions notamment un voyage le week-end avec une nuit sur place si vous n'êtes ni un jeune ni un senior. À la rédaction, nous avons comparé les prix pour un aller-retour Paris - Sablé-sur-Sarthe le week-end de Noël. Résultat, 78 euros la nuit avec la carte et 144 euros sans la carte, sois 66 euros de différence. Autre problème, certains trains sont marqués indisponibles avec la carte. Alors qu'ils le sont, si on réserve sans la carte. Selon la SNCF, c'est un bug qui devrait bientôt être corrigé. TF1 | Reportage P. Gallaccio, T. Acket