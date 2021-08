La nouvelle carte d'identité mise sur la sécurité des données

C'est la première fois depuis 26 ans qu'une nouvelle version de la carte d'identité voit le jour. Depuis ce lundi matin, vous pouvez en faire la demande dans toutes les mairies de France. L'Oise a testé durant cinq mois le dispositif. Premier constat, la version 2021 attire déjà de nombreuses personnes. 670 000 nouveaux documents ont été mis en circulation dans tous les départements pilotes. Ils sont valables dix ans. Comment est la nouvelle carte d'identé ? Elle est d'abord plus pratique. Le document a adopté le format carte bancaire, une taille plus adaptée au portefeuille. Mieux encore, elle promet davantage de sécurité. Au recto, un hologramme protège votre photo et vos données personnelles contre les fraudes. Au verso, deux nouveaux dispositifs. Une puce contient vos empreintes digitales et toutes vos informations biométriques. Un QR code certifie électroniquement que votre document est authentique. "Les éléments qui sont à l'intérieur de la puce sont complètement sous le contrôle de l'utilisateur, puisque une fois qu'ils ont été personnalisés, intégrés dans la puce ou sur le titre, par exemple, l'imprimerie nationale ne conserve aucune de ces données. Et la puce n'a pas besoin de se connecter à aucune base centrale ou à aucun fichier", explique Romain Galesne-Fontaine, directeur de la communication et des relations institutionnelles d'IN groupe. Seuls les services de sécurité auront accès aux données de votre puce.