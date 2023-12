La nouvelle jeunesse des jeux d’arcade

Un fond de musique disco, décor rétro et coloré, nous n’avons pas changé d’époque, ce sont les années 80 qui ont envahi une galerie marchande. Cette mode, certains en ont fait leur fonds de commerce. En avril dernier, Anthony quitte son emploi pour revenir à ses premiers amours, Pac-Man, Sonic ou encore Double Dragon. Il en construit aujourd’hui deux par semaine, entre 700 et 2 400 euros pièce. Particuliers et entreprises se les arrachent. Les jeux sont plus nombreux à l'intérieur, mais aussi immersifs. L’objectif est de donner le goût des salles d’arcade aux nouvelles générations, en proposant des attractions à la pointe de la technologie. “On a des simulateurs à effet virtuel qui ne peuvent pas être à la maison. On n’a pas les mêmes sensations. On peut tirer de l’eau, vraiment ludique et amusant”, réagit un père de famille. “Nous, on connaissait les anciennes générations, et finalement, c’est eux qui nous disent plus comment fonctionnent les jeux que l’inverse”, rajoute un autre. Aujourd’hui, une soixantaine d’arcades existent en France. Rien que cette année, trois ont ouvert leur porte. TF1 | Reportage L. Cloix, H. Massiot